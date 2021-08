உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரம்: வரும் 24-ம் தேதி ஐ.நா.மனித உரிமைகள் ஆணையம் சிறப்பு கூட்டம் + "||" + United Nations Human Rights Council will hold a special session on Afghanistan on 24 August

