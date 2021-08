உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 3,200 பேரை வெளியேற்றி உள்ளது; அமெரிக்க ராணுவம் + "||" + Has expelled 3,200 people from Afghanistan; U.S. Army

