உலக செய்திகள்

எங்களால் எந்த நாட்டுக்கும் ஆபத்தில்லை- தலீபான்கள் அறிவிப்பு + "||" + Taliban Says No Threat Will Be Posed To Any Country From Afghanistan

எங்களால் எந்த நாட்டுக்கும் ஆபத்தில்லை- தலீபான்கள் அறிவிப்பு