மாநில செய்திகள்

நாகப்பட்டினத்தில் மூதாட்டிக்கு ஒரே நாளில் 2 முறை தடுப்பூசி! + "||" + In Nagapattinam, an old woman is vaccinated twice a day!

நாகப்பட்டினத்தில் மூதாட்டிக்கு ஒரே நாளில் 2 முறை தடுப்பூசி!