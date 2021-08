மாநில செய்திகள்

கொடநாடு விவகாரம்: மடியில் கனம் இருந்தால் தான் வழியில் பயம் இருக்கும்- மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Kodanadu issue: Only if there is weight in the lap will there be fear along the way MK Stalin

கொடநாடு விவகாரம்: மடியில் கனம் இருந்தால் தான் வழியில் பயம் இருக்கும்- மு.க.ஸ்டாலின்