மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான சட்ட முன்வடிவு இந்தக் கூட்டத்தொடரில் கொண்டு வரப்படும் - முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதி + "||" + The bill against NEET will be brought to the meeting - First Minister Stalin confirmed

நீட் தேர்வுக்கு எதிரான சட்ட முன்வடிவு இந்தக் கூட்டத்தொடரில் கொண்டு வரப்படும் - முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின் உறுதி