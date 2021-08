தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டின் பாகேஷ்வர் மாவட்டத்தில் 100% கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டன + "||" + 100% corona vaccinations were given in Bageshwar district of Uttarakhand

உத்தரகாண்டின் பாகேஷ்வர் மாவட்டத்தில் 100% கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டன