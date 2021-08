மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறக்கப்படும்போது மாணவர்கள் 100 சதவீதம் தடுப்பூசி போட வேண்டுமா? - சுகாதாரத்துறை விளக்கம் + "||" + Should students be 100 percent vaccinated when schools open? - Description of the health sector

பள்ளிகள் திறக்கப்படும்போது மாணவர்கள் 100 சதவீதம் தடுப்பூசி போட வேண்டுமா? - சுகாதாரத்துறை விளக்கம்