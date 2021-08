உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்- ரிக்டர் அளவில் 4.5 ஆக பதிவு + "||" + Earthquake measuring 4.5 on the Richter scale occurred in Afghanistan at 1122 hours today: National Center for Seismology (NCS)

