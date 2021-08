மாநில செய்திகள்

பெட்ரோலின் விலை ரூ.3 குறைத்ததால் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது: அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் + "||" + As the price of petrol has been reduced by Rs Sales increased: Minister P.T.R. Palanivel Thiagarajan

பெட்ரோலின் விலை ரூ.3 குறைத்ததால் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது: அமைச்சர் பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன்