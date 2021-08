உலக செய்திகள்

‘இஸ்லாமிய அமீரக ஆப்கானிஸ்தான்’ என்று பெயர் மாற்றம் செய்த தலீபான்கள் + "||" + Taliban declares Afghanistan the 'Islamic Emirate of Afghanistan' on I-Day

‘இஸ்லாமிய அமீரக ஆப்கானிஸ்தான்’ என்று பெயர் மாற்றம் செய்த தலீபான்கள்