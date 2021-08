"ஆப்கன் மக்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்" - தலீபான்களுக்கு ஜி7 நாடுகள் வேண்டுகோள்

உலக செய்திகள்

"ஆப்கன் மக்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்" - தலீபான்களுக்கு ஜி7 நாடுகள் வேண்டுகோள் + "||" + The security of the Afghan people must be paramount To the Taliban G7 countries request

"ஆப்கன் மக்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்" - தலீபான்களுக்கு ஜி7 நாடுகள் வேண்டுகோள்