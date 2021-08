மாநில செய்திகள்

சாதாரண பயணிகள் ரெயிலை இயக்க ரெயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை; ரெயில்வே மந்திரிக்கு நன்றி - வெங்கடேசன் எம்.பி + "||" + Railway administration action to run ordinary passenger train; Thanks to Railway Minister - Venkatesh MP

சாதாரண பயணிகள் ரெயிலை இயக்க ரெயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை; ரெயில்வே மந்திரிக்கு நன்றி - வெங்கடேசன் எம்.பி