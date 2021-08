தேசிய செய்திகள்

5 வயது அடையும் முன் 9ல் ஒரு பெண் குழந்தை மரணம்; கவலை கொள்ளாத அரசு என ஒவைசி குற்றச்சாட்டு + "||" + One out of nine female children dies before age of 5; Owaisi accuses the government of not caring

5 வயது அடையும் முன் 9ல் ஒரு பெண் குழந்தை மரணம்; கவலை கொள்ளாத அரசு என ஒவைசி குற்றச்சாட்டு