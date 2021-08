உலக செய்திகள்

காபூல் விமான நிலையத்தை பாதுகாத்தது ஏன்? ஜோ பைடன் விளக்கம் + "||" + We have secured the airport (in Kabul) US President Joe Biden

காபூல் விமான நிலையத்தை பாதுகாத்தது ஏன்? ஜோ பைடன் விளக்கம்