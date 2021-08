தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் எதிர்காலம் இருண்டு விட்டது, மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை - பா.ஜனதா கருத்து + "||" + People rejected Congress, it has lost faith in itself: BJP

காங்கிரஸ் எதிர்காலம் இருண்டு விட்டது, மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை - பா.ஜனதா கருத்து