தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் 3 மணிநேரம் வெளுத்து வாங்கிய மழை; முக்கிய சாலைகள் மூடப்பட்டன + "||" + 3 hours of bleached rain in Delhi; Major roads were closed

டெல்லியில் 3 மணிநேரம் வெளுத்து வாங்கிய மழை; முக்கிய சாலைகள் மூடப்பட்டன