தேசிய செய்திகள்

மத்திய மந்திரி யாத்திரையில் குதிரை மீது வரையப்பட்ட பா.ஜ.க. கொடி; விலங்குகள் அமைப்பு புகார் + "||" + BJP MP Maneka Gandhi's NGO lodges complaint against BJP flag painted on horse in Skandias Jan Ashirwad Yatra

மத்திய மந்திரி யாத்திரையில் குதிரை மீது வரையப்பட்ட பா.ஜ.க. கொடி; விலங்குகள் அமைப்பு புகார்