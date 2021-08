உலக செய்திகள்

இது வரை 13,000 பேர் மீட்பு; ஒரு அமெரிக்கரைக்கூட விடாமல் மீட்போம் - ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் + "||" + US President Biden says final outcome of Kabul evacuation can’t be guaranteed

இது வரை 13,000 பேர் மீட்பு; ஒரு அமெரிக்கரைக்கூட விடாமல் மீட்போம் - ஜனாதிபதி ஜோ பைடன்