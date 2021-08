மாநில செய்திகள்

9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை சுழற்சி முறையில் பள்ளிகள் செயல்பட அனுமதி - தமிழக அரசு + "||" + Permission to operate schools and colleges on a rotational basis from September 1 - Government of Tamil Nadu

