தேசிய செய்திகள்

அசாமில் கொரோனா பிடியில் சிக்கிய மாவட்டத்தில் அனைவருக்கும் 31-ந் தேதிக்குள் தடுப்பூசி + "||" + Entire Guwahati population to be vaccinated against COVID by August 31: Assam Health minister

அசாமில் கொரோனா பிடியில் சிக்கிய மாவட்டத்தில் அனைவருக்கும் 31-ந் தேதிக்குள் தடுப்பூசி