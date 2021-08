தேசிய செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 168 பயணிகளுடன் புறப்பட்ட இந்திய விமானம் + "||" + Indian flight departs from Afghanistan with 168 passengers on board

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து 168 பயணிகளுடன் புறப்பட்ட இந்திய விமானம்