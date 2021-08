தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை 50.62 கோடி கொரோனா மாதிரி பரிசோதனை + "||" + 50.62 crore corona samples tested so far in the country

