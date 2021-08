தேசிய செய்திகள்

மணிப்பூர் மாநில ஆளுநராக இல.கணேசன் நியமனம் + "||" + President Ram Nath Kovind appoints La Ganesan as the Governor of Manipur.

மணிப்பூர் மாநில ஆளுநராக இல.கணேசன் நியமனம்