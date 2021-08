தேசிய செய்திகள்

மணிப்பூர் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது - இல.கணேசன் + "||" + I am happy to be appointed as the Governor of Manipur - Ila Ganesan

