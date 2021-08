மாநில செய்திகள்

சம்பா உள்ளிட்ட பிற பயிர்களுக்கான காப்பீடு வழக்கம்போல் தொடரும் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தகவல் + "||" + Insurance for other crops including samba will continue as usual - Minister MRK Panneerselvam

சம்பா உள்ளிட்ட பிற பயிர்களுக்கான காப்பீடு வழக்கம்போல் தொடரும் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் தகவல்