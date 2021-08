தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி: முதல் டோஸ் செலுத்திக்கொண்ட புதுச்சேரி முதல்-மந்திரி ரங்கசாமி

Puducherry CM N Rangasamy received the first dose of COVID vaccine at his residence, earlier today

