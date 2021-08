உலக செய்திகள்

இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து சுற்றுலா விசா பெற்றவர்கள் துபாய் வருவதற்கு கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதி + "||" + Tourist visa holders from countries including India and Pakistan are allowed to enter Dubai with restrictions

இந்தியா, பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து சுற்றுலா விசா பெற்றவர்கள் துபாய் வருவதற்கு கட்டுப்பாடுகளுடன் அனுமதி