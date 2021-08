தேசிய செய்திகள்

நாளை முதல் 16-வது பாராஒலிம்பிக் போட்டி: தொடக்க விழாவில் தமிழக வீரர் மாரியப்பன் பங்கேற்பு + "||" + 16th Paralympic Games from tomorrow: Tamil Nadu athlete Mariappan participates in the opening ceremony

நாளை முதல் 16-வது பாராஒலிம்பிக் போட்டி: தொடக்க விழாவில் தமிழக வீரர் மாரியப்பன் பங்கேற்பு