உலக செய்திகள்

நைஜீரியா பயங்கரவாதிகள் கடத்திய 121 மாணவர்களில் 15 பேர் பணய தொகை பெற்று கொண்டு விடுவிப்பு + "||" + Fifteen of the 121 students abducted by Nigerian terrorists have been released on bail

நைஜீரியா பயங்கரவாதிகள் கடத்திய 121 மாணவர்களில் 15 பேர் பணய தொகை பெற்று கொண்டு விடுவிப்பு