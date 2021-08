தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் டெல்டா பிளஸ் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 103-ஆக உயர்வு + "||" + Maharashtra The total number of Delta Plus cases has reached 103, as per State Health Department.

