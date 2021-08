தேசிய செய்திகள்

ஆக்ரா அருகே கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து: 2 பேர் பலி;15 பேர் காயம் + "||" + Two people died and 15 were injured after a residential structure collapsed in Tajganj area

