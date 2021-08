உலக செய்திகள்

70 நாடுகளில் இருந்து அபுதாபிக்கு வரும் பயணிகளுக்கு வருகைக்கான விசா தற்காலிகமாக ரத்து - எதிகாத் விமான நிறுவனம் தகவல் + "||" + For travelers coming to Abu Dhabi from 70 countries Arrival Visa Suspended - Ethikath Airlines Information

70 நாடுகளில் இருந்து அபுதாபிக்கு வரும் பயணிகளுக்கு வருகைக்கான விசா தற்காலிகமாக ரத்து - எதிகாத் விமான நிறுவனம் தகவல்