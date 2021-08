மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 1-ந்தேதி முதல் பள்ளிகள் திறக்க அனுமதி: சுத்தப்படுத்தும் பணி தீவிரம் + "||" + Permission to open schools in Tamil Nadu from 1st: Intensity of cleaning work

தமிழகத்தில் 1-ந்தேதி முதல் பள்ளிகள் திறக்க அனுமதி: சுத்தப்படுத்தும் பணி தீவிரம்