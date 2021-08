தேசிய செய்திகள்

5 ராணுவ பெண் அதிகாரிகளுக்கு கர்னல் அந்தஸ்து + "||" + 5 women Army officers get promoted to rank of Colonel

