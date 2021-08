உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரம்; பிரதமர் மோடி - ரஷ்ய அதிபர் புதின் பேச்சு + "||" + PM Narendra Modi spoke to Russian President Vladimir Putin for about 45 minutes on the phone. They had a detailed conversation on the Afghanistan situation.

ஆப்கானிஸ்தான் விவகாரம்; பிரதமர் மோடி - ரஷ்ய அதிபர் புதின் பேச்சு