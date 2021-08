மாநில செய்திகள்

ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு மதிப்பூதியம் உயர்வு - அமைச்சர் பெரியகருப்பன் அறிவிப்பு + "||" + Increase in the value of panchayat leaders - Minister Periyakaruppan announcemen

ஊராட்சி தலைவர்களுக்கு மதிப்பூதியம் உயர்வு - அமைச்சர் பெரியகருப்பன் அறிவிப்பு