உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து திறமையானவர்களை வெளியேற்ற கூடாது: அமெரிக்காவுக்கு தலீபான் வேண்டுகோள் + "||" + 'We Need Their Talent': Taliban Asks US to Stop Evacuating Skilled Afghans

ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து திறமையானவர்களை வெளியேற்ற கூடாது: அமெரிக்காவுக்கு தலீபான் வேண்டுகோள்