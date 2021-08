மாநில செய்திகள்

அங்கன்வாடி மையங்களில் வரும் 1-ம் தேதி முதல் சூடான மதிய உணவு வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Government of Tamil Nadu orders to provide hot lunch at Anganwadi Centers from 1st

அங்கன்வாடி மையங்களில் வரும் 1-ம் தேதி முதல் சூடான மதிய உணவு வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவு