தேசிய செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட 78 பேரில் 16 பேருக்கு கொரோனா + "||" + 16 Of 78 Afghanistan Evacuees, Who Reached Delhi Yesterday, Are Covid +ve

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்ட 78 பேரில் 16 பேருக்கு கொரோனா