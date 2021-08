தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதில் ஆசிரியர்களுக்கு முன்னுரிமை-மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் + "||" + States to get additional 2 crore vaccines to vaccinate teachers on priority, says Mansukh Mandaviya

கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதில் ஆசிரியர்களுக்கு முன்னுரிமை-மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்