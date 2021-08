மாநில செய்திகள்

வெள்ளி, சனி, ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கான தடை தொடரும் + "||" + ban will continue on Fridays, Saturdays and Sundays

வெள்ளி, சனி, ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கான தடை தொடரும்