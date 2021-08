அமெரிக்க ஓபனில் இருந்து செரீனா வில்லியம்ஸ் விலகல்!

வாஷிங்டன்,

23 முறை கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்திருப்பவர் அமெரிக்காவின் பிரபல டென்னிஸ் வீராங்கனை செரீனா வில்லியம்ஸ்(39).

அவருக்கு இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் விம்பிள்டன் ஆட்டத்தின் போது அடிவயிற்றில் காயம் ஏற்பட்டது, இதனால் அவர் ஓய்வு பெற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதற்குப் பிறகு அவர் எந்த போட்டியிலும் பங்கேற்கவில்லை.

இந்நிலையில் ஆறு முறை அமெரிக்க ஓபன் சாம்பியனான பிரபல டென்னிஸ் வீராங்கனை செரீனா வில்லியம்ஸ் இந்த ஆண்டு போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது இன்ஸ்டாக்ராம் பக்கத்தில், “எனது மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவக் குழுவினரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றி, கவனமாக பரிசீலித்து, எனது உடல் கிழிந்த தொடை எலும்பிலிருந்து முழுமையாக குணமடைய அமெரிக்க ஓபனில் இருந்து விலக முடிவு செய்தேன்.

நியூயார்க் உலகின் மிகவும் உற்சாகமான நகரங்களில் ஒன்றாகும் மற்றும் எனக்கு விளையாட மிகவும் பிடித்த இடங்களில் ஒன்றாகும் - நான் ரசிகர்களைப் பார்ப்பதை இழக்கிறேன், ஆனால் தூரத்திலிருந்து அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்துவேன். உங்கள் ஆதரவு மற்றும் அன்புக்கு நன்றி. நாம் விரைவில் சந்திப்போம்” என்று அதில் செரீனா வில்லியம்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Serena Williams announces her withdrawal from the #USOpen, to allow her "body to heal completely from a torn hamstring." pic.twitter.com/hRldASxqp6