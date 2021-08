தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை வழங்கிய கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் 58.76 கோடி + "||" + The corona vaccine dose given so far in the country is 58.76 crore

