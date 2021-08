தேசிய செய்திகள்

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் 2-வது டோஸ் போடும் இடைவெளியை குறைப்பது பற்றி ஆலோசனை - மத்திய அரசு + "||" + Reduction in the gap between two doses of COVISHIELD is being considered and it will be further discussed in NTAGI (National Technical Advisory Group on Immunisation in India): Government Sources

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியின் 2-வது டோஸ் போடும் இடைவெளியை குறைப்பது பற்றி ஆலோசனை - மத்திய அரசு