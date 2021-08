உலக செய்திகள்

காபூல் விமான நிலையத்துக்கு பயங்கரவாத தாக்குதல் எச்சரிக்கை - பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கதி என்னவாகும்? + "||" + Terrorist attack alert for Kabul airport What is the fate of tens of thousands?

காபூல் விமான நிலையத்துக்கு பயங்கரவாத தாக்குதல் எச்சரிக்கை - பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கதி என்னவாகும்?