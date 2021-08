மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மொத்தமாக 5 லட்சம் வரை தடுப்பூசி போட வாய்ப்பு உள்ளது; சுகாதார துறை அமைச்சர் + "||" + A total of 5 lakh people in Tamil Nadu are likely to be vaccinated; Minister of Health

