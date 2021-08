மாநில செய்திகள்

இலங்கை தமிழ் அகதிகளுக்கு ரூ.108 கோடி மதிப்பீட்டில் 3510 வீடுகள் - முதல்-அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் + "||" + For Sri Lankan Tamil refugees At an estimated cost of Rs 108 crore 3510 Houses - chief-Minister MK Stalin

இலங்கை தமிழ் அகதிகளுக்கு ரூ.108 கோடி மதிப்பீட்டில் 3510 வீடுகள் - முதல்-அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின்