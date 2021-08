கிரிக்கெட்

3-வது டெஸ்ட்; இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்சில் 432 -ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் + "||" + Early strikes on Day 3 keep England to 432

