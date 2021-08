தேசிய செய்திகள்

கேரளாவுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை; சில மாவட்டங்களில் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுப்பு + "||" + Orange alert issued for several Kerala districts; extremely heavy rainfall likely on Saturday and Sunday

கேரளாவுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை; சில மாவட்டங்களில் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுப்பு